Dzeko: “Alla Roma mi hanno deluso tante persone. Ecco perchè era saltato il mio passaggio alla Juventus”

Sempre Edin Dzeko, nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato dei sei anni alla Roma e raccontato il motivo del mancato passaggio alla Juventus: “Prima cosa: non guardo indietro, sono felice all’Inter e stop. Secondo: fu la Roma a parlare per prima e a mettersi d’accordo con la Juve, io neanche sapevo della trattativa, entrai in scena solo successivamente. Saltò tutto poi perché la Roma non trovò il mio sostituto. Tante cose non mi sono piaciute, tante persone mi hanno deluso. Ma preferisco pensare ai sei anni bellissimi trascorsi nella Capitale”.

FOTO: Twitter Inter