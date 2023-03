Dzeko: “Alla mia età tanti si ritirano. Io mi sento bene, ho il sogno di trascinare la Bosnia all’Europeo”

Conferenza stampa per Edin Dzeko che parla dal ritiro della Bosnia alla vigilia delle gare di qualificazione all’Europeo.

Queste le parole dell’interista: “Abbiamo 10 partite davanti a noi e ogni punto è molto importante. Vogliamo iniziare con una vittoria, ma dobbiamo dare il massimo sul campo. La vittoria ci darebbe fiducia in vista delle prossime partite e ridurrebbe la pressione. Siamo pronti e vedremo cosa succede. Il fatto che io sia qui a 37 anni dimostra quanto significhi per me la Nazionale. Molti a quest’età si ritirano. Nel club gioco ogni tre giorni e non voglio fermarmi adesso, sarei felicissimo se la nazionale facesse un grande risultato e andasse al primo europeo della sua storia. In passato non ci siamo riusciti per diversi fattori, ora siamo qui e tutto dipende da noi e dalla nostra squadra”.

Foto: Instagram personale