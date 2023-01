Dzeko: “Alla fine solo crampi. Quanto ancora all’Inter? Finché posso fare la differenza”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Edin Dzeko, ha così commentato la vittoria contro il Napoli, partendo dalla sua uscita dal campo: “Ero un po’ stanco, coi crampi. Il campo era un po’ pesantino ma sono contento”. Poi ha proseguito: “Si giocava per i tre punti, con una squadra che ha giocato un calcio strepitoso nei primi tre mesi. Sapevamo che il Napoli palleggia molto bene, ci siamo detti che non bisognava perdere la lucidità ma stare sempre sul pezzo, compatti. Abbiamo avuto 3-4 occasioni e meritato di vincere”.

Poi ha proseguito parlando del suo momento di forma: “Segreto? Lavorare sempre, senza il lavoro non si va da nessuna parte. So che ho 36 anni, ma voglio giocare ad alti livelli e solo lavorando ci posso riuscire”. E sul feeling con Lukaku: “Molto bene. Penso che i grandi giocatori possano giocare con tutti e penso che anche oggi abbiamo fatto bene. Abbiamo lasciato palleggiare il Napoli, alla fine siamo riusciti a fare gol: fisicamente non siamo tutti al massimo, ma piano piano ci arriveremo”.

Infine, sul suo futuro: “Quanto ancora all’Inter? Finché posso fare la differenza”.

