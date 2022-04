Dyche esonerato dal Burnley: la delusione di Carragher e Lineker

Oltre dieci anni di lavoro, impegno, professionalità e risultati. Il percorso di Sean Dyche con il Burnley resterà nella storia del club, indipendentemente dall’esonero oggi comunicato. Un allenatore sanguigno, che ha dato una precisa impronta alla squadra ma che ha pagato a causa della precaria situazione in classifica. Jamie Carragher, storica bandiera del Liverpool, oggi opinionista, ha espresso il proprio malcontento per la decisione attraverso Twitter: “Che scherzo! Se gli aveste dato un budget decente non vi sareste mai dovuti preoccupare per la retrocessione“. Gli fa eco l’ex attaccante Gary Lineker, anch’egli attraverso il popolare social newtork: “Il Burnley ha esonerato Sean Dyche a 8 partite dalla fine della stagione. Che lavoro brillante ha fatto per così tanti anni. Sembra davvero una cosa di merda da fare“.

FOTO: sito Burnley