Dyche (all. Everton): “Non vedevamo l’ora di avere Beto. Nelle ultime stagioni ha impressionato in Serie A”

Beto saluta la Serie A. E’ arrivata oggi l’ufficialità del passaggio a titolo definitivo dall’Udinese all’Everton. Il centravanti classe ’98 è stato accolto da Sean Dyche, il manager dei Toffees, che ai microfoni ufficiali del club ne ha così parlato: “Non vedevamo l’ora di rafforzare il nostro accatto, Beto aumenta la nostra qualità offensiva. Nelle ultime stagioni ha impressionato in uno dei campionati più importanti d’Europa, ha segnato tanto in Serie A. E’ un attaccante potente, forte sia in progressione che spalle alla porta. Ed è forte anche in aria, oltre a lavorare duro per la squadra anche in fase di non possesso. Ha molte qualità, speriamo le faccia vedere al meglio qui”.

Foto: Sito Everton