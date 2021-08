Dybala vuole prendersi la Juve e contro l’Udinese ha numeri devastanti

Alle 18.30 alla Dacia Arena la Juve esordirà in campionato a Udine. L’ultima volta che le due squadre si sono incrociate alla prima giornata fu nel 2015, allo Juventus Stadium, quando i friulani si imposero 1-0 con una rete di Thereau.

Fu l’anno dell’inizio lento della Juve di Allegri e della grande rimonta. Tra l’altro è stata l’ultima volta che la Juve non ha vinto all’esordio, negli ultimi anni.

Juve che arriva in Friuli con la voglia di riscattare la scorsa stagione, con un uomo in particolare, Paulo Dybala. Il 10, arriva con grande determinazione e voglia di rivalsa, dopo le difficoltà dell’anno scorso. La Joya troverà di fronte un’avversaria che ha sempre fatto tremare, la sua seconda vittima preferita in Italia, contro la quale ha segnato 10 gol (solo alla Lazio di più segnandone 11) e ha fornito 6 assist ai compagni.

Insomma, Paulo quando vede Udinese, è sempre decisivo e anche quest’anno vuole ripetere la storia.

