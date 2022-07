Dybala, una squadra al giorno toglie il medico di torno

L’Inter sarebbe improvvisamente sparita dai radar, come se Paulo Dybala fosse un sogno svanito. Consiglieremmo di aspettare, non fosse altro che per un motivo: fino a quando resisterà il patto tra Marotta e la Joya la situazione andrà monitorata con attenzione. Pensiamo che non trascorreranno troppi giorni, ma escludere l’Inter dalla corsa a Dybala dopo il “politichese” di Marotta potrebbe essere un grave errore. Nel frattempo, siamo sinceri, l’aspetto più imbarazzante di questa storia è che, da due mesi, ogni giorno viene accostato un club diverso a Dybala: l’ultimo, in ordine di tempo, è stato il Manchester United. Una squadra al giorno, e non una mela, toglie il medico di torno, L’elenco (imbarazzante) è una specie di coda in tangenziale al rientro dalle ferie: Atletico Madrid, Siviglia, Milan, Roma, Barcellona, Real, Marsiglia, Paris Saint-Germain, roba da brividi. Il Monza? Va beh, ormai possiamo (possono) mettere tutti, la percentuale di errore sarebbe vicina allo zero, da qualche parte Dybala andrebbe. Ma noi pensiamo che l’Inter sia ancora dentro, poi le firme di sicuro non le mettiamo noi. E tenere un minimo di coerenza in questa storia vale più di qualsiasi scoop o presunto tale.

Foto: twitter Juve