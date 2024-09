Dybala torna al gol con l’Argentina: “Sono rimasto alla Roma anche per la Nazionale. Maglia numero 10? Responsabilità bella ma pesante”

Notte magica per Paulo Dybala che 828 giorni dopo è tornato al gol con la maglia della sua Argentina. L’ultima rete dell’attaccante della Roma con l’albiceleste risaliva alla sfida contro l’Italia il 1 giugno 2022. Come riportato da Tyc Sports, al termine del match tra Argentina e Cile la Joya ha confessato le sue emozioni, soprattutto nell’indossare la maglia numero 10: “So che non è la mia maglietta. Sappiamo tutti che appartiene a Leo. Ho cercato di rappresentarla nel miglior modo possibile. Alcuni ragazzi hanno detto che avrei dovuto indossarla. Io non ero sicuro di accettarla, è una responsabilità molto bella ma anche pesante. Alla fine è andata bene. Sono rimasto alla Roma anche per l’Argentina. Pensavo che non sarei più tornato, invece ci sono riuscito e ho anche segnato”.

Foto: Instagram Argentina