Dybala titolare: Mourinho ora ci pensa. Decisione in extremis

Uno dei dubbi che Mourinho si porterà dietro fino al fischio d’inizio della finale di Europa League con il Siviglia è certamente quello di Paulo Dybala. L’argentino certamente ci sarà, ieri si è allenato in gruppo, Mourinho in conferenza stampa ha detto che ha una autonomia di 20-30 minuti. Può essere la verità, ma in questri appuntamenti c’è chiaramente anche tanta pretattica.

Le reali condizioni di Dybala le conosce solo Mourinho, che lo sta preservando da settimane, in ottica proprio di questa finale. In mattinata c’è stato un colloqui tra i due, si sono confrontati, e Mourinho ci penserà chiaramente se rischiarlo dal primo minuto o se magari utilizzarlo l’ultima mezz’ora come arma in corsa, come già fatto in diverse situazioni in questa stagione.

Sarà un pomeriggio di riflessione per Mourinho che valuterà se schierare la Joya dall’inizio per la finale di Budapest. Una decisione che ovviamente sapremo solo alla lettura delle formazioni ufficiali.

Foto: twitter Roma