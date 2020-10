Dybala tiene in ansia la Juve. Per l’Argentina non sta bene, niente Bolivia

Dopo il problema gastroenterinale che gli ha fato saltare il match con la Colombia, Paulo Dybala non giocherà neppure contro la Bolivia. L’AFA ha infatti pubblicato una nota in cui spiega i motivi della mancata convocazione. «Paulo Dybala non viaggerà con la Nazionale in Bolivia – si legge – Non è in condizione di poter svolgere attività sportiva, continuerà a lavorare per riprendersi dal problema addominale». Non è da escludere, pertanto, che rientri subito a Torino dove la Juventus valuterà le sue condizioni. L’Argentina per la Joya continua ad essere una maledizione.

Foto: vipsport