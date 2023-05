Dybala sui social: “Non possiamo fermarci qua. Dobbiamo rimanere concentrati e fare questo ultimo sforzo”

L’attaccante della Roma alle prese con un infortunio alla caviglia ha deciso di lasciare un messaggio sui propri social in vista dell’ultimo mese della stagione: “Siamo appena entrati in questo ultimo mese di competizioni e non ci possiamo fermare qua. È proprio adesso che dobbiamo rimanere concentrati al massimo e fare quest’ultimo sforzo insieme. Daje Roma”.

Foto: Instagram Dybala