Dybala su Totti: “Ci ho parlato qualche volta, mi farebbe piacere andare a cena con lui”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante della Roma, PauloDybala, ha così parlato dopo il successo per 4-1 in Europa League contro il Feyenoord, soffermandosi sul suo rapporto con Francesco Totti: “Ho parlato alcune volte con lui, mi farebbe piacere andare a cena con lui. Ho grande rispetto per Totti, poi ho visto che c’era anche De Rossi. Tutti vogliono vederci vincere, speriamo di continuare a dare qualcosa in più”.

Foto: Twitter ufficiale Roma