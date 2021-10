Dybala su rigore nel finale risponde a Dzeko: 1-1. Espulso Simone Inzaghi

Finisce 1-1 tra Inter e Juve, con una coda polemica, che contraddistingue quasi sempre il derby d’Italia.

Inter in vantaggio al 17′ con Dzeko. Conclusione di Calhanoglu, deviata, che si stampa sulla traversa. Sulla respinta, palla che finisce sui piedi di Dzeko che insacca. Juve in quel momento in 10, con Bernardeschi fuori, e con Bentancur in procinto di entrare.

La gara scivola via. L’Inter gioca meglio, ma non crea grandi pericoli ai bianconeri. Nella ripresa, Allegri prova a cambiare qualcosa, dentro Dybala, Chiesa, Kaio Jorge e Arthur. All’88’ l’episodio che cambia la gara.

Dumfries nel rinviare, calcia il piede di Alex Sandro. L’arbitro, richiamato dal VAR, assegna il rigore ed espelle Simone Inzaghi, per proteste clamorose.

Dagli 11 metri Dybala pareggia.

Finisce 1-1, l’Inter non riesce ad accorciare sul Napoli, la Juve resta a -3 dai nerazzurri.

Foto: Twitter Juve