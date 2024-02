Dybala su De Rossi: “E’ stato un’icona della Roma. Vorrei raggiungere con lui la Champions League quest’anno”

Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini del quotidiano Al Arabi Al Jadeed. Tanti gli argomenti trattati dal numero 21 giallorosso, a partire da un commento sul nuovo tecnico Daniele De Rossi: “Lui è stato un’icona della Roma da giocatore e ora è a pieno titolo impegnato nel suo nuovo ruolo. Sta trasmettendo le sue idee ed è davvero stimolante lavorare con lui. Voglio dare il massimo per questa squadra e per i tifosi che mi ha accolto in un modo incredibile. Vorrei ottenere un risultato positivo e raggiungere la Champions League quest’anno.”

Un passaggio, poi, anche sulla sua esperienza con José Mourinho: “Lavorare con lui è stato stimolante e ha rappresentato una crescita significativa per me. Parliamo di un allenatore che ha fatto tanto nella sua carriera senza dubbio mette in campo la sua esperienza e ti aiuta a crescere come calciatore. Onestamente, non so cosa gli riservi il futuro, ma sono sicuro che continuerà in un top club.”

Foto: Twitter Paulo Dybala