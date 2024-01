Sospiro di sollievo in casa Roma: niente lesione per Paulo Dybala. L’argentino, uscito all’intervallo del derby di Coppa Italia di mercoledì, ha svolto gli esami strumentali: “sono escluse lesioni, si tratta solo di un sovraccarico muscolare”. Una notizia confortante per Mourinho, che però dovrà probabilmente farne a meno per la partita contro il Milan.

Foto: Instagram AS Roma