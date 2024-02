Dybala: “Sono rimasto colpito dalla passione dei tifosi arabi per il calcio, ma il mio futuro me lo immagino alla Roma”

Non solo De Rossi e la pregressa esperienza in giallorosso con Mourinho. Ai taccuini di Al Arabi Al Jadeed l’attaccante della Roma Paulo Dybala ha così dichiarato in merito al suo futuro, magari da calciatore del campionato arabo:

“La crescita della Lega araba negli ultimi due anni è stata incredibile, sia in termini di giocatori e club, ma anche in termini di qualità del gioco. Ho guardato diverse partite in tv e sono rimasto impressionato sia dal livello di gioco che dalla passione i tifosi, con gli stadi sempre pieni.

Giocare la Supercoppa in Arabia Saudita (nel 2019, ndr) è stata chiaramente una nuova esperienza per me. Non ero mai stato in Arabia Saudita ed è stata un’esperienza molto positiva. Ero già colpito dalla passione dei tifosi per il calcio e dalla loro dedizione allo sport. Ma in questo momento gioco nella Roma e mi immagino con la Roma. Sicuramente il campionato arabo è uno dei più importanti, insieme a MLS e campionati europei.”

Foto: Twitter A.S. Roma