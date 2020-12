Dybala: “Sogno la Champions con la Juve e il Mondiale con l’Argentina”

Paulo Dybala è stato intervistato da dei reporter d’eccezione: i giovanissimi tifosi della Juventus. Questi alcuni passaggi salienti delle sue dichiarazioni: “È molto importante portare la maglia numero 10 della Juventus. C’è tanta responsabilità ma sono orgoglioso di poter farlo. Da quando la Juve mi ha chiesto di indossare questo numero così importante per la storia di questo club, non è stato facile deciderlo perché sapevo cosa portava dietro ma al di là del numero, lo stemma davanti conta ancora di più ed è più difficile da portare perché dobbiamo essere pronti a dare il massimo per questa squadra. Il sogno più grande da calciatore? Sono due. Uno poter vincere la Champions League, ovviamente con la Juve e l’altro poter vincere il Mondiale con l’Argentina. Per quando smetterò, non ho ancora pensato a come sarà il mio futuro, penso che il lavoro di allenatore non è facile, è molto impegnativo e difficile. Piano piano sto conoscendo altri mondi e mi stanno iniziando a piacere altri mondi che non c’entrano con il calcio ma non so se saranno parte del mio futuro. Spero di giocare per altri dieci anni e a quell’età penserò a cosa fare dopo”.

Foto: Twitter Juventus