Dybala si riprende la Roma (doppietta): manita al Parma con Saelemaekers, Paredes e Dovbyk

Al rientro dagli spogliatoi Pecchia cambia un uomo, inserendo Camara per Haj Mohamed, ma come negli ultimi minuti del primo tempo è la Roma a spingere a caccia del tris. Nella ripresa, Dybala trova il 3-0. A metà secondo tempo riemerge il Parma, con Camara che spolvera la traversa di Svilar dalla lunga distanza. La reazione degli emiliani però non si concretizza ed anzi arriva il quarto gol della Roma. Secondo rigore del match, stavolta conquistato da Saelemaekers: Paredes fa per lasciarlo a Dybala, che però gli restituisce il pallone, calcia il centrocampista e fa 4-0. C’è tempo per altre gioie, come quella personale di Dovbyk, che fissa sul definitivo 5-0. Un grande successo. La Roma sale a 19 punti, Parma in grande crisi, resta a 15.

Foto: sito Roma