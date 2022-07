Dybala si presenta: “Non mi sono sentito tradito dall’Inter. Roma da scudetto? È presto…”

Paulo Dybala è il grande colpo di mercato della Roma di Mourinho. Un grande lavoro di Pinto che ha portato in giallorosso la Joya. Oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione, l’ex 10 bianconero ha parlato di obiettivi con la Roma e del dietrofront dell’Inter quando tutto sembrava concluso. Queste le sue parole.

“Credo sia presto di parlare di Scudetto, in questo momento. La Roma ha vinto un trofeo, l’anno scorso, molto importante per avere più ambizione in futuro. È cresciuta molto in questi anni, con i giocatori arrivati insieme a Mourinho. A tutti piace vincere, dev’essere il nostro obiettivo. Pensare a ogni gara, poi vedremo come siamo messi per obiettivi più importanti. Ci sono squadre più avanti di noi per la lotta Scudetto, dobbiamo lavorare con serenità”

Cosa pensa delle parole di Marotta? Si è sentito scaricato? “Da quando è scaduto il contratto con la Juventus abbiamo parlato con tante squadre. I giornalisti hanno parlato di alcune squadre in particolare, ho un rapporto molto bello con Marotta. Molte squadre si sono interessate, a un certo punto è arrivato il direttore a Torino e le cose sono cambiate”.

Foto: Twitter Roma