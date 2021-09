Dybala: “Segnare mi aiuta, mi fa stare tranquillo. Rinnovo? Speriamo in un finale bello per tutti”

Paulo Dybala ha parlato a Mediaset dopo il successo della Juventus sul Malmoe per 3-0.

Queste le parole del numero 10 bianconero: “Venivamo da partite non belle, i risultati non ci accompagnavano, è stato un inizio difficile. Ma sapevamo che questa è un’altra competizione e cosa fare. L’abbiamo fatto, giocando con serenità, da grande squadra. Ora dobbiamo continuare su questa squadra. Sono contento di segnare. Mi aiuta psicologicamente, mi fa giocare tranquillo, con serenità per aiutare la squadra. Oggi abbiamo vinto, sono molto contento”.

Sul rinnovo: “Cerco di dare sempre il massimo. Le parti stanno parlando, c’è grande attesa da parte di tutti. Speriamo in un finale bello per tutti”.

Foto: Twitter Juventus