Dybala segna ed esulta emulando Platini sdraiandosi sull’erba

Paulo Dybala come Michel Platini. Anzi meglio, come numeri di gol in maglia bianconera. I due erano appaiati questa sera a 104 gol, con la doppietta, l’argentino l’ha superato, salendo a 106 (superando anche l’altra leggenda, John Charles).

Dopo il gol dell’1-0, Dybala ha voluto omaggiare “Le Roi”, con una celebre esultanza del francese. Dybala si è sdraiato sull’erba portandosi una mano al collo, emulando un gesto di Platini.

Quella del francese, però, non fu un’esultanza, ma una protesta composta, dopo un gol annullatogli nella finale di Coppa Intercontinentale del 1985, contro l’Argentinos Juniors. Platini segnò un grandissimo gol ma fu annullato per un fuorigioco di Serena. E da lì nacque la protesta con il famoso gesto.

La Juve vinse quel trofeo, poi, ai rigori.

