Dybala: “Scudetto? C’è tanta voglia da parte di tutti. Dobbiamo creare una mentalità vincente”

Paulo Dybala, protagonista della vittoria della Roma sull’Empoli, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: “Mourinho voleva che fossimo vicini io e Tammy per pressare i loro centrali. Dovevo stare più dentro ma a volte è una questione delle mie caratteristiche, cercare dove c’è più spazio. Esultanza. Con Vina beviamo sempre il mate e fa sempre questo mate meraviglioso e volevo festeggiarlo con lui“. Infine, ha parlato di cosa manca a questa Roma per lottare per lo Scudetto: “Io l’ho detto nella conferenza stampa di presentazione, dobbiamo stare tranquilli. C’è tanta voglia da parte di tutti, abbiamo uno degli allenatori più forti al mondo e giocatori con esperienza. Dobbiamo creare la mentalità vincente perchè veniamo da due sconfitte che non ci hanno aiutato ma è in questi momenti che si vede la grande squadra e i grandi giocatori“.

Foto: Instagram Roma