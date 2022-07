Dybala: “Roma era nel mio destino. Ho voglia di correre sotto la Sud”

Intervenuto all’evento di presentazione organizzata dalla Roma al Colosseo Quadrato, Paulo Dybala ha parlato ai quasi dieci mila tifosi giallorossi presenti: “Come ho detto oggi ero molto curioso di conoscervi. Ho giocato tante volte contro di voi e giocare qui è stato sempre difficile, non solo per la squadra ma anche per voi. Oggi avere il privilegio di stare qui e sentire il vostro calore mi viene voglia di entrare all’Olimpico con tutti voi sotto la Sud. Già quando arrivi al campo con tutta la gente vicino, si sente il calore, adesso ad averli con me per sostenermi è una responsabilità ma molto bella. Adesso la cosa più importante è mettersi in forma, sto lavorando duro, voglio mettermi a disposizione per dare tanta allegria a questo pubblico incredibile. Roma era nel mio destino, era tutto scritto per quello che questa città ha rappresentato nella mia infanzia e ora sono qui con questa maglia. Il Derby? Non dico il risultato ma mi immagino una partita bellissima”

Foto: Screen You Tube Roma