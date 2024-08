Dybala-Roma, aria di crisi: l’Al Qadisiya insiste

Già da giorni nell’aria si avvertiva una certa rottura tra Paulo Dybala e la Roma, con la netta sensazione che le parti non fossero più sintonizzate sullo stesso progetto. Ciò era stato confermato anche dall’esclusione dall’undici titolare della joya da parte di De Rossi nell’amichevole contro l’Everton. Da settimane si parla dell’Arabia e da ieri le voci di un possibile trasferimento dell’argentino in terra saudita si sono moltiplicate. Oggi Santi Aouna, giornalista di Foot Mercato, ha parlato di una proposta concreta che gli intermediari dell’Al Qadisiya hanno portato alla Roma, cifra intorno ai 15 milioni, superiore di 3 milioni rispetto alla clausola che è scaduta. Per il giocatore, sottolinea Aouna, il club saudita ha proposto un contratto triennale, fino al 2027, da 15 milioni a stagione.

Foto: Instagram Roma