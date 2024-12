Dybala risponde a Reijnders, parità tra Milan e Roma all’intervallo. Espulso Fonseca

Si chiude in parità la prima frazione di gioco a San Siro tra Milan e Roma. La sfida si sblocca dopo 16′ e passare in vantaggio sono i padroni di casa con un grande break: Fofana allarga bene su Reijnders, che trova spazio per concludere insaccando la rete del vantaggio milanista. Ma il vantaggio rossonero dura appena sei minuti. I giallorossi ristabiliscono la parità con Paulo Dybala al termine di una grande azione. Pisilli in verticale per Dovbyk, sponda di tacco per La Joya che calcia al volo, insaccando il pareggio romanista con una perla su cui Maignan può fare poco. Dopo una prima ammonizione per proteste, Paulo Fonseca è stato espulso dopo un contatto nell’area di rigore giallorossa tra Pisilli e Reijnders.

foto: Instagram Dybala