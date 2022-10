Dybala risponde a Dimarco: 1-1 tra Inter e Roma all’intervallo

Inter e Roma vanno all’intervallo sull’1-1. Dopo un gol annullato in avvio a Dzeko per fuorigioco, i nerazzurri sono riusciti a trovare il vantaggio con Dimarco al 29’, con Rui Patricio colto in controtempo sul tiro dell’esterno sinistro che si è ripetuto dopo la rete con la Nazionale. Al 40’ il pareggio di Dybala, assistito da Spinazzola, con una gran conclusione al volo e con Handanovic sulla traiettoria ma incapace di respingere.

Foto: Instagram Dybala