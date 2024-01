Dybala (rigore) risponde a Koopmeiners: è 1-1 al 45′ tra Roma e Atalanta

Terminano i primi 45 minuti allo stadio Olimpico nella gara tra Roma e Atalanta. E’ 1-1, una partita molto viva, con diverse occasioni da gol, in particolare per la Roma.

E’ Lukaku dopo pochi minuti ad avere una chance, che non sfrutta. Sul capovolgimento è Koopmeiners a trovare la rete dell’1-0 della Dea.

La Roma non ci sta, gioca bene, reagisce, sfiorando il pareggio in un paio di occasioni, create sempre dal duo Lukaku-Dybala.

Al 37′, chance clamorosa che capita a Karsdorp, miracolo di Carnesecchi, ma Ruggeri nel tentativo di anticipo, scalcia il giocatore giallorosso.

Check del Var e calcio di rigore. Dagli 11 metri, non sbaglia Dybala per l’1-1. Nel finale ammonito M0urinho per proteste.

Gara molto viva e intensa, per ora è 1-1 all’Olimpico.

