Dybala: “Rigore centrale in finale? Me l’ha detto Emi Martinez”

Paulo Dybala ha parlato del suo rigore contro la Francia in finale del Mondiale. L’ex Juve era consapevole di essere entrato esclusivamente per calciare il rigore, motivo per cui ha cercato di mantenere i nervi saldi e di non fallire l’occasione. Dybala ha aggiunto che ha calciato centralmente come gli ha consigliato Emi Martinez, portiere dell’Argentina: “Il rigore segnato in finale è stato calciato centrale grazie a un consiglio di Emi Martinez. Io ero consapevole di essere entrato solo per calciare il rigore, quindi dovevo mantenere i nervi saldi. Ci ho messo un bel po’ ad arrivare al dischetto. Io avrei voluto calciare angolato ma Emi Martinez mi ha detto ‘se sbagliano, calcia centrale perché il loro portiere si tufferà sicuramente’, ho fatto bene ad ascoltare. E’ andata esattamente così”.

Foto: Instagram Dybala