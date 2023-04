Dybala: “Questa Roma sa cosa significa vincere in Europa. Mourinho? La sua mentalità ci trascina”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante della Roma, Paulo Dybala, ha così parlato dopo il successo per 4-1 in Europa League contro il Feyenoord: “La strada da Trigoria fino allo stadio era incredibile, poi uno stadio così pieno ti aiuta nei momenti di difficoltà. Sono un giocatore in più, sul 2-1 hanno continuato a spingere e l’abbiamo fatto anche noi. Per fortuna l’abbiamo pareggiata e poi ai supplementari l’abbiamo fatta nostra. Tutti abbiamo voglia di vincere e un allenatore con una mentalità incredibile. Ci aveva detto che sarebbe stata così la partita e così è stata. Questa squadra sa cosa significa vincere in Europa, mancano poche partite e speriamo di arrivare in finale”.

Poi ha proseguito parlando del rapporto con Francesco Totti: “Ci ho parlato qualche volta, non l’ha mai visto qua a Roma e mi farebbe piacere vederlo. Ho grande rispetto per lui e tutti vogliono vedere vincere questa Roma. Speriamo di dare qualcosa in più”.

Infine, sull’importanza di Mourinho: “Tutti conosciamo la sua storia, in ogni squadra in cui è stato ha vinto. La sua mentalità ci trascina, sa come sono le partite. Nel momento in cui ha dovuto cambiare la squadra, abbiamo giocato meglio e vinto meritatamente. Spero che la squadra possa continuare così e noi daremo il massimo per giocare la finale”.

Foto: Dybala Instagram