Dybala: “Quando ero un bambino vedevo film e il mio preferito era ‘Il Gladiatore’. Roma? Un sogno diventato realtà”

Ospite del nuovo episodio di Campioni del Made in Italy, format della Lega Serie A, l’attaccante della Roma Paulo Dybala ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita. Ecco un estratto: “Gioco a calcio da quando ho memoria, può sembrare esagerato, ma è così. I ricordi più belli che ho sono spesso legati al calcio. Non avrei mai pensato sarebbe diventato qualcosa di così importante, di così grande, perché uno può immaginare la cosa, si può sognare, però viverla è incredibile. Nella mia vita il calcio è in ogni momento. Dico sempre che a noi argentini, prima ci danno il ciuccio, poi un pallone da calcio.

Roma? E’ magica. Quando ero bambino e, ovviamente, vivevo in Argentina, vedevo Roma nei film. La mia impressione era di una città enorme, qualcosa di veramente grande. Il primo giorno che sono arrivato in Italia, sono arrivato a Roma e per me era un sogno diventato realtà.”

Quando ero un bambino vedevo film e la mia preferita era “Il Gladiatore”. Questo è uno degli stadi più belli del mondo (indica il Colosseo ndr). Sarebbe bello fare una partita di calcio qui. Tutto ciò che circonda il mondo del cinema credo che abbia un legame col mondo del calcio. Alla fine è molto simile, perché ci sono gli attori protagonisti, nel nostro caso i giocatori che vanno davanti alle telecamere e ogni giocatore ha un ruolo diverso e tutti lavorano affinché, quando arriva il momento, ognuno possa dare il meglio sia su un set, che su un campo da calcio. Se dovessi paragonare un film a una partita di calcio, credo che la finale dei Mondiali sarebbe il film perfetto.”

Foto: Twitter Roma