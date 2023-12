Dybala punta il Napoli: potrebbe saltare soltanto due partite

Il cauto ottimismo di Paulo Dybala trova riscontro nei fatti. Uscito per un problema muscolare ieri durante Roma-Fiorentina, l’attaccante argentino salterà sicuramente l’impegno di giovedì in Europa League contro il Sheriff e molto probabilmente la trasferta di Bologna di domenica alle 18. Dybala conta di tornare a pieno regime per la gara di sabato 23 dicembre quando all’Olimpico arriverà il Napoli.

Foto: Instagram Roma