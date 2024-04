Dybala provoca Guendouzi: l’argentino gli mostra il parastinco da campione del mondo

Scintille nel derby tra Paulo Dybala e Matteo Guendouzi. I due si sono beccati da inizio gara, confermando qualche vecchia ruggine, che si portano dietro da un annetto e mezzo, dal Mondiale in Qatar. Effettivamente, nel momento del battibecco, Dybala ha zittito il laziale mostrandogli un parastinco speciale, che ritrae la Joya alzare la coppa del Mondo, vinta dalla sua Argentina, in finale contro la Francia di Guendouzi, che in quella gara era in panchina. Guendouzi infatti ha giocato in quella coppa del Mondo 78′ nella gara contro la Tunisia, persa 1-0.

Foto: twitter Roma