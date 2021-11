Dybala: “Primo obiettivo raggiunto. Esultanza alla Platini? E’ un idolo, era doveroso”

Il migliore in campo di Juve-Zenit, Paulo Dybala, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria sui russi.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una grandissima partita. Dopo il pareggio abbiamo cercato un maggiore equilibrio, siamo stati più alti e siamo stati pazienti. Abbiamo giocato da grande squadra e il risultato è arrivato. Platini? L’esultanza è stata un omaggio. Lui è un idolo per me, per il calcio e per la Juve. Volevo omaggiarlo quando l’ho raggiunto, ma non era il caso contro l’Inter. Stasera è stata la serata giusta. Speriamo di continuare così, oggi abbiamo raggiunto il primo obiettivo, ma ora dobbiamo andare a Londra per provare a conquistare il primo posto”.

Foto: Twitter Juve