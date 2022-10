Dybala: “Più dialogo con Mourinho. Con Allegri non andavamo d’accordo, ma pensavamo al bene della Juve”

Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha commentato a Sky la sconfitta contro il Betis Siviglia, parlando anche del suo rapporto con Allegri e Mourinho.

Queste le sue parole: “Differenza tra Mourinho e Allegri? “Credo che sono molti simili in alcune cose e altre no, con Mourinho però ci confrontiamo tanto, abbiamo un dialogo maggiore, rispetto a quello che avevo con Allegri. Con lui molte volte non andavamo d’accordo su molte cose, ma entrambi pensavamo al bene della Juventus”.

Sulla partita: “Loro sono tecnicamente bravi, lo sapevamo, mentre noi non siamo stati bravi a eseguire il pressing che ci chiedeva il mister. Dovevamo gestire meglio la palla, non andare su subito, ma palleggiare di più in mezzo. Cercheremo di correggere le cose che non hanno funzionato. Tutti mi hanno aiutato a integrarmi subito nel gruppo e capire il mondo Roma, poi conosco il calcio italiano da tanto tempo e quello non cambia. Qui mi hanno accolto, dentro e fuori dal campo, in maniera fantastica e il ritiro mi ha aiutato per la parte fisica e per trovare continuità in campo e fare ciò che mi chiede il mister”.

Foto: twitter Roma