Dybala, per la Roma è una Joya vera. E con la visibilità migliore

Noi partiamo sempre da un presupposto: quando vuoi un calciatore, devi prenderlo e senza aspettare troppo. La Roma con Paulo Dybala ha fatto un grande colpo, ponderato, voluto, senza giri di parole e con la strategia giusta al momento opportuno. La Roma darà Joya alla gente, la Joya ricambierà con Mourinho perché le sue qualità sono fuori discussione. Quando diciamo che l’Inter ha aspettato troppo, restiamo della stessa idea: con Dzeko verso i 37 anni e Lukaku da riscattare, l’affare andava fatto e non tenuto in sospeso. Sull’argomento abbiamo sempre detto “Dybala aspetterà l’Inter ma non in eterno”. Non aveva firmato, ma si era impegnato. Non sta a noi spiegare summit e dichiarazioni d’amore, se vorrà lo farà l’Inter. E comunque vada, noi restiamo di una sola idea: occasione sprecata. Complimenti alla Roma che ha saputo individuare la tempistica ideale per consegnare un grande regalo a Mourinho oltre che a una tifoseria che legittimamente adesso può e deve segnare.

Foto: Twitter Juventus