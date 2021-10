Dybala: “Per come si era messa, punto guadagnato. Bisogna migliorare in fase offensiva”

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha parlato a DAZN dopo il pareggio contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Per come era messa la partita penso sia un punto molto importante. Siamo la Juventus, giochiamo per vincere ma oggi abbiamo affrontato una squadra che gioca bene a calcio. Come detto prima, per come si era messa la partita è un punto molto importante. Dobbiamo migliorare nella fase offensiva perchè se giochiamo solo per vincere con un gol di scarto, se subiamo un gol non vinciamo”.

Sul rientro: “Molto improntante. Perchè volto aiutare i compagni e fare il meglio per i tifosi Stare fuori non mi piace, ho avuto diversi infortuni, è brutto uscire”.

Foto: Twitter Juve