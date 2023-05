Dybala, obiettivo recupero: corsa contro il tempo per la finale

Un’altra giornata di campionato è passata per la Roma che, dopo la sconfitta con la Fiorentina, ha in testa soltanto la finale di Europa League. Mancano soltanto tre giorni alla sfida al Siviglia e Mourinho deve fare i conti con i troppi problemi fisici dei suoi. Paulo Dybala non è partito per la trasferta di Firenze e ne ha approfittato per restare a lavorare con lo staff giallorosso. Il recupero della Joya procede, con il dolore alla caviglia che tormenta l’ex Juventus dal colpo subito da Palomino durante la sfida all’Atalanta. Dybala ha in mente la finale di Budapest e, contro ogni aspettativa, vorrebbe essere in grado di aiutare i compagni almeno a gara in corso. José Mourinho ha fatto un uso studiato dei cambi durante la sfida del Franchi, per cercare di mantenere una buona condizione dei suoi in vista dell’impegno europeo. Migliora intanto la situazione di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso potrebbe recuperare la posizione da titolare nella partita di mercledì.

Foto: Instagram Dybala