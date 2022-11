Dybala: “Non vedevo l’ora di tornare in campo. Rigore? Belotti si sentiva di calciarlo”

Paulo Dybala intervistato da Dazn ha parlato della sua voglia di rientrare a giocare dopo l’infortunio. Ecco le sue parole: “Avevo tanta voglia di giocare. Ho lavorato tanto in questo periodo e mi sarebbe piaciuto rientrare prima, ma non è stato possibile per questioni di tempistiche. Ora sono carico per il Mondiale. Rigore? Andrea si sentiva di calciarlo e l’ho lasciato a lui, sbagliare può capitare a tutti

Foto: Roma instagram