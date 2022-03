Dybala non rinnova con la Juve. Il fratello: “Incredibile”

Gustavo Dybala, fratello di Paulo, ha commentato su Instagram la notizia del mancato accordo tra la Joya e la Juventus per il rinnovo del contratto dell’argentino, che andrà dunque via dal club bianconero a parametro zero al termine della stagione.

“Incredibile” il commento del fratello di Dybala, senza aggiungere altro. Evidentemente non pensava che sarebbe stata questo l’epilogo della storia d’amore tra i fratello e la Vecchia Signora.

Foto: Twitter Juve