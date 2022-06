Dybala: “Lautaro è un fenomeno, c’è intesa in Nazionale. Non ho deciso ancora sul futuro”. Ma è sempre più Inter

Paulo Dybala, attaccante dell’Argentina, ha parlato dopo il 3-0 contro l’Italia a Wembley, senza sbilanciarsi sul suo futuro.

Queste le sue parole a Rai Sport: “Il futuro? Sono concentrato sulla nazionale, devo pensare con la testa tranquilla per il mio futuro. Non ho deciso niente, ci pensa il mio agente, io devo pensare all’Argentina”.

Sei contento per questa vittoria?

“Sono molto felice, è il momento di godere. Non hai mai tempo, però una partita come oggi, a Wembley, con l’Italia… Non capita tutti i giorni”.

Sul gol. “È molto bello segnare un gol, con la Seleccion, in una finale, in un gruppo così bello. Abbiamo buone sensazioni. A questo livello c’è sempre da dare impressione, vogliamo crescere, siamo confidenti”.

Come ti trovi con Lautaro? “Lautaro è un fenomeno, ha fatto una partita incredibile, un bellissimo gol e un grande assist. C’è una buona intesa in Nazionale”.

Sulla partita. “Alla fine è stato incredibile. Sono molto contento, la squadra ha giocato molto bene. Per me anche condividere con questo gruppo è bellissimo, bisogna lavorare così con tranquillità”.

Sull’addio di Chiellini: “Con Giorgio ci conosciamo da 7 anni, è un esempio per tutti, non solo un compagno. Per tutti noi, non solo l’Italia, spero che tanti giovani possano copiare quello che ha fatto lui per il bene del calcio”.

Queste parole diplomatiche sul futuro di Dybala fanno parte del gioco, ma la scelta è stata fatta, bisogna soltanto formalizzare l’accordo con l’Inter, come vi raccontiamo dal 13 aprile.

Foto: Twitter Argentina