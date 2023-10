Dybala non convocato per l’Inter. Il giocatore non è al 100%

Paulo Dybala non verrà convocato per la sfida di domani sera contro l‘Inter. L’argentino resterà nella Capitale. Ieri il provino ma insieme allo Special One si è deciso di evitare ulteriori rischi, non essendo al 100% e si sa quanto la situazione muscolare di Dybala sia già abbastanza delicata. La Roma ha deciso di lasciarlo a riposo così da averlo al meglio per i prossimi impegni contro Lecce e Praga in Europa League, ma soprattutto per il derby.