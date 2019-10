Dybala non ci sta: “Io simulatore? Venite a vedere la mia caviglia”

Paulo Dybala non ci sta. L’attaccante della Juve, autore del gol bianconero nella sfida di ieri contro il Lecce, ha replicato alle accuse di essere un simulatore. In particolare, l’argentino ha risposto sui social a un tweet (poi cancellato): “Visto che siete in tanti a preoccuparvi della mia caviglia, vi invito personalmente a vederla quando volete”, il messaggio di Dybala.

https://twitter.com/PauDybala_JR/status/1188394591357227008

Foto: Twitter personale Dybala