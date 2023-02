Dybala, non c’è lesione: salterà solo il Verona

Buone notizie per la Roma e Paulo Dybala, gli esami strumentali effettuati hanno escluso qualsiasi lesione muscolare. Il problema alla coscia sinistra accusato ieri in Austria contro il Salisburgo è meno grave del previsto, si tratta di un sovraccarico ai flessori per La Joya argentina. Le sue condizioni saranno valutate, nuovamente, nei prossimi giorni. Dovrebbe saltare la sfida di Serie A in programma domenica all’Olimpico contro il Verona, per poi rientrare per affrontare nuovamente il Salisburgo in Europa League.

Foto: Twitter ufficiale Roma