Dybala non basta alla Roma, il Tolosa vince l’amichevole grazie alla rete di Begraoui al 90′(2-1)

La Roma cade contro il Tolosa, nell’amichevole giocata in trasferta allo Stadium Municipal. Il club transalpino era riuscto a portarsi in vantaggio dopo appena cinque minuti grazie alla rete messa a segno da Dallinga. Pareggio giallorosso che arriva al 26′, con una splendida punizione pennellata da Paulo Dybala (uscito al 36′ per un problema muscolare). Nel minuti di recupero della seconda frazione è il gol di Begraoui a beffare gli uomini di Mourinho ed a regalare una vittoria di prestigio ai transalpini, vincitori dell’ultima Coppa di Francia. Per i capitolini si tratta della prima sconfitta nei test giocati finora nel corso del proprio precampionato, dopo il pareggio maturato contro il Braga ed i successi ottenuti con Estrela e Farense.

Foto: Instagram Roma