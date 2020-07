Dybala: “Molti ex vogliono tornare alla Juve.” E i tifosi chiedono Pogba…

Intervenuto in diretta Twitch, Paulo Dybala si è lasciato andare ad alcune riflessioni: “Quello che ho notato – ha detto la Joya – è che ho parlato con tanti ex compagni che molte volte quando vanno via, hanno tanta voglia di tornare. Non succede a tutti perché ci sono tanti giocatori che cambiano squadra ma spesso te lo dicono perché ti trovi bene, ti trattano bene, perché ti abitui a vincere, che poi alla fine è la cosa più bella ed è per quello che giochi. La nostra mentalità vincente è così, dopo ogni partita che vinci già pensi all’altra e a volte non ti godi neanche la vittoria pensando alla prossima e questo a volte ti fa riflettere perché vinci venti partite ma ne perdi una e sembra che il mondo sta venendo giù.” Nessun riferimento esplicito, ovviamente, ma tanto è bastato a scatenare i tifosi bianconeri, che hanno commentato la diretta chiedendo a gran voce il ritorno di Paul Pogba.

Foto: profilo Twitter ufficiale Juventus FC