Dybala, Lukaku, Mandzukic, l’Inter (da 75 in su), lo scambio Cancelo-Danilo e tutti i retroscena

Giornata movimentata, ricca di retroscena. Una premessa: la Juve ha deciso di cedere sia Paulo Dybala che Mario Mandzukic per una questione di plusvalenze e di scelte tecnico-tattiche, su questo non ci piove. Paulo è atteso nelle prossime ore per le visite mediche e per il primo allenamento agli ordini di Sarri. Lo stesso Sarri non ha ancora parlato con Dybala e aspetta comunicazioni dalla società. Mandzukic ha un accordo totale con il Manchester United e non è detto che non valga anche in caso di naufragio dello scambio Lukaku-Dybala tra la Juve e i Red Devils. Allo United piace Matuidi, ma per il momento non ci sono stati affondi. All’interno di continue evoluzioni può ancora accadere di tutto, ma la base fondamentale è che la Juve non conta su Dybala e Mandzukic per la stagione che ufficialmente partirà presto. Dybala ha continuato a prendere tempo, respingendo le proposte e comunque non accettandole completamente. Malgrado una base da 11 milioni più bonus a stagione e malgrado gli incontri fitti tra il suo agente e lo United. Dall’Inghilterra sostengono che il Manchester abbia mollato definitivamente la presa per Paulo: può darsi abbiano ragione loro, ma aspetteremmo. L’Inter in tutto questo è pronta a rimettersi in gioco per Lukaku, abbiamo sempre raccontato che la speranza nerazzurra sarebbe stata legata al no di Dybala. E la speranza si alimenta se l’argentino continua a mettersi di traverso, elementare. L’offerta nerazzurra valida è quella di diverse settimane fa, vicina ai 70 milioni più eventuali bonus, vedremo se l’Inter rilancerà ancora salendo fino a 75 milioni più bonus, avendo da tempo trovato l’intesa con il belga. Vedremo soprattutto se la Juve si rassegnerà, c’è in ballo Mandzukic e dopo un lungo inseguimento a Lukaku il rischio controsorpasso dell’Inter sarebbe un colpo letale. Ecco perché aspetteremmo ancora. Tenuto conto anche dei rapporti freddissimi che condizionerebbero ulteriormente – almeno sulla carta, parlandone oggi – qualsiasi discorso su Icardi. Lo scambio Danilo-Cancelo con il Manchester City procedeva, invece, a gonfie vele già 48 ore fa, il conguaglio a favore dei bianconeri dovrebbe essere più vicino ai 35 che ai 30 milioni, ma sono dettagli. Danilo percepirà un ingaggio tra i 3,5 e i 4 milioni a stagione, mentre Cancelo guadagnerà un cifra vicina ai 5 milioni più eventuali bonus per ogni stagione con il Manchester City. Fumata bianca in arrivo.

Foto: manchestereveningnews.co.uk