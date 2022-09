Dybala: “L’obiettivo è vincere ogni partita. Europa League o Serie A? Scelgo lo Scudetto”

Ospite a ‘Calcio Totale’ su Rai2, Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo la vittoria per 2-1 sull’Empoli: “Sono molto contento della vittoria dopo due sconfitte dure. Non potevamo lasciare altri punti per strada. Sono contento della mia prestazione anche se ho perso qualche pallone. Ho dato tutto, ho trovato il gol e fatto un bel movimento in occasione dell’assist ad Abraham. Peccato per il palo, meno male mi sono rifatto. L’arrivo alla Roma? Dopo tanti anni nella Juve la mentalità la guadagni. Qui ho trovato un grande allenatore e compagni che hanno vinto. Piano piano stiamo trasmettendo a tutti la voglia di vincere ogni partita. Dobbiamo uscire da ogni campo con l’idea di aver dato tutto per vincere. Vincere l’Europa League o lo scudetto? Sono entrambi trofei da vincere. Ci sono tante squadre che lotteranno fino alla fine per il titolo. Sarà dura. In Europa ci sono squadre forti, che giocano bene, con giocatori vincenti. Noi dobbiamo solo pensare ad ogni gara. Se devo scegliere però scelgo la Serie A anche se l’ho già vinta”

Foto: Dybala Instagram