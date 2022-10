Dybala, l’obiettivo è il Mondiale. L’argentino si sottoporrà ad una risonanza magnetica per valutare le sue condizioni

Paulo Dybala prova ad accelerare in vista del Mondiale in Qatar che, se riuscirà a recuperare dai problemi fisici, giocherà con la Nazionale argentina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’argentino di sottoporrà a una risonanza magnetica di controllo alla fine di questa settimana. La rincorsa verso il ritorno in campo, dunque, sembra continuare positivamente.

Foto: instagram Dybala