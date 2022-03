Dybala-Juve, un incontro per dirsi addio. La frattura era insanabile. Per luglio…

Paulo Dybala e la Juventus: cronaca di un incontro tra il club e l’agente Antun durato circa due ore per sancire un addio scritto. La frattura era ormai da qualche mese insanabile, e non sarebbe servito un summit per rimettere in piedi una situazione compromessa. Dopo l’intesa non formalizzata da 8 milioni più 2 di bonus a stagione, storia di qualche mese fa, siamo entrati dentro un circuito quasi di sopportazione reciproca.

La Juve avrebbe voluto cambiare le condizioni economiche, tuttavia – è bene precisarlo – non è stata più una questione di soldi, ma di rapporti deteriorati. E non poteva essere un summit a rimettere in piedi un matrimonio ai titolo di coda. Ora Dybala potrà valutare tutte le proposte in piena libertà, ammesso che non ci avesse pensato prima. La Juve in estate interverrà in quel settore, la prima scelta resta Nicolò Zaniolo, soprattutto se non dovesse rinnovare il contratto con la Roma in scadenza nel 2024. Ma ci sarà tempo…

Foto: Twitter Juventus