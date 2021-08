Dybala-Juve, l’esito dell’incontro. Servirà un altro summit

Jorge Antun, l’agente di Paulo Dybala, ha incontrato la dirigenza bianconera per trovare una soluzione rispetto al contratto in scadenza a giugno. La Juve offre una cifra leggermente superiore rispetto all’attuale ingaggio che è di 7.5 milioni a stagione, disposta a salire di un milione circa e non oltre. Le richieste dell’entourage di Dybala erano dall’inizio più alte, inizialmente addirittura vicine ai 15 milioni a stagione bonus compresi, poi ridimensionate. Adesso la base che viene chiesta è di circa 10 milioni a stagione e su questo argomento bisognerà continuare a trattare con un altro incontro previsto nelle prossime settimane. C’è la volontà di Dybala, ma devono combaciare le cifre, passaggio fondamentale per arrivare alla fumata bianca.

Foto: Instagram Adidas